В Росреестре расскажут, как узаконить перепланировку

Завтра, 27 июня, управление Росреестра по Владимирской области проводит прямую телефонную линию по вопросу: «Вы решили переобустроить объект недвижимости. Как сделать это правильно?».

Сегодня этот вопрос насущный. Летом многие семьи, жертвуя поездкой к морю, решаются на масштабный ремонт квартир. Чаще всего радикальную перепланировку делают в новостройках, ломая перегородки между кухней и гостиной, перемещая санузел, отделяя туалет от ванной.

Не мало и тех, кто меняет пространство «хрущевок» и панельных домов. Незаконная переустройство квартир грозит серьезными штрафами. Многие скажут, что их можно избежать, не пуская на порог контролеров. Но при продаже или передачи в наследство этой самой квартиры факт перепланировки все равно вскроется. И административного наказания уже не миновать. Придется в спешке делать новые документы, тратить лишние деньги и время.

Росреестр предлагает все сделать по уму. А как именно, каждый сможет узнать в ходе прямой линии. Телефон – (4922) 45-08-79. Время проведения с 15:00 до 16:30.

Фото: http://enterkomp.ru/vitrinnie/pereplanirovka-kvartiri-lermontov.html