«MatrЁshka» поедет во Владимир через Владивосток

Пилотный маршрут для “Матрешки” появится на территории Дальневосточного федерального университета уже летом этого года. Испытания “Матрешки” проведут магистранты университета и разработчики беспилотника. Если все пройдет хорошо, то в начале сентября инновационному автобусу доверят перевозить гостей III Восточного экономического форума, который состоится на кампусе Дальневосточного федерального университета.

Соглашение о сотрудничестве уже подписали проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов и глава «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин. Стороны заявили о взаимной готовности включиться в развитие технологического кластера на острове Русском. В университете планируют создать новые лаборатории беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Предварительные этапы согласований со всеми заинтересованными инстанциями уже пройдены.

В связи с тем, что в России законодательно не установлены правила для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания “Матрешки” проводились на закрытых площадках инновационного центра “Сколково”. По мнению руководства группы компаний “Волгобас”, запуск беспилотника на Дальнем Востоке обратит внимание на необходимость своевременной подготовки законодательной базы для внедрения новейших разработок в опытную эксплуатацию беспилотников.

Форум со множеством иностранных гостей — это и “хороший повод активизировать работу по внедрению в России “беспилотников” и показать уровень развития робототехники в нашей стране”, – цитирует Дмитрия Земцова Информационно-аналитическое агентство «Восток России». “Для компании-производителя, ГК Volgabus, которая предоставит автобусы для проекта бесплатно, это возможность выйти на кооперацию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона”,— добавил он.

Фото: http://vladivostok3000.ru /wp-content/uploads/2017/04/2146218.jpg