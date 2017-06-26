По данным Владимирстата, в регионе-33 выросла зарплата

Сравнивали данные за начало мая 2017-го с началом мая 2016-го. По последним официальным данным Владимирстата, среднеобластная зарплата на начало мая составила 27 155 рублей в месяц (это на 8,5% больше прошлогоднего).

Владимирстат сделал раскладку зарплат по видам экономической деятельности. Так, самая высокая зарплата у тех, кто занимается финансовой и страховой деятельностью – 45,1 тысяча рублей. Другие категории работников идут со значительным отставанием – разрыв составляет более 10 тысяч рублей.

В числе этих отстающих, но все же относительно обеспеченных граждан региона-33 – сотрудники предприятий госуправления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения. Их средняя заработная плата – 33,3 тысячи рублей.

Кстати, этим зарплатным лидерам, даже с их высокими доходами на фоне остальных трудящихся Владимирской области, можно посочувствовать. Ибо в начале прошлого года в сфере финансовой деятельности средняя зарплата, по данным Владимирстата, доходила до 67 тысяч рублей, а в госуправлении – до 54 тысяч. Так что их кошельки похудели.

Но возвратимся в год сегодняшний, точнее, в май 2017-го. Еще одна категория тех, кто преодолел «планку» в 30 тысяч рублей – это работники производственных и строительных предприятий и организаций ЖКХ.

А самые низкие средние зарплаты – в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания – 12,7 тысяч рублей. И эти цифры наводят на некоторые размышления, поскольку они противоречат другим данным статистики, свидетельствующим о том, что как раз эти сферы экономики – общепит и гостевой бизнес – довольно активно развиваются. Расширяется сеть кафе и гостиниц, а зарплаты – официальные – мизерны и стоят на месте.

А где же наши учителя и воспитатели? В середнячках. У них средняя зарплата – 21 тысяча рублей. Ненамного продвинулись вперед и медики, записав в свой актив – напомним, официальный и «средний по палате» 24 тысячи рублей.

Фото: http://career.mgimo.ru/resources/ 000/000/000/000/575/575241.jpg