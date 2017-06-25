Кто ворует электроэнергию в регионе-33?

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» подвели итоги мероприятий по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев месяца текущего года.

За это время было организовано 392 профилактических рейда, в ходе которых выявлено 392 факта хищения ресурса в объёме более 26 млн кВт*ч. При этом отмечается, что противоправные действия совершают как простые жители региона-33, так и организации.

По всем случаям были составлены акты бездоговорного и безучётного энергопотребления, протоколы об административных правонарушениях переданы в суд.

Энергетики напоминают, что в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Электросетевая компания также обращает внимание на то, что от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

«Если вам стало известно о совершаемом или планируемом хищении электроэнергии или вы стали свидетелем незаконных подключений, убедительно просим сообщать об этом по круглосуточному телефону контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный, анонимность гарантируется. Полученная информация поможет своевременно устранить правонарушения и предотвратить их последствия», – обратились с просьбой к жителям региона-33 энергетики.

Напомним, что в начале июня за незаконное пользование электроэнергией сотрудники “Владимирэнерго” обесточили дома цыган в селе Сновицы Суздальского района.

Фото: http://www.nakhodka-city.ru/files/admnews/L00050634.jpg