Девять семей региона-33 наградят почётным знаком

Почетный знак администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в 2017 году присужден девяти семьям 33-го региона. Как сообщает пресс-служба «Белого дома», соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова.
В этом году Почетным знаком «Родительская слава Земли Владимирской» будут награждены:
– семья Ворозовых – Сергей Анатольевич и Елена Олеговна (округ Муром);
– семья Дворниковых – Михаил Валерьевич и Анастасия Владимировна (Собинский район);
– семья Логуновых – Андрей Александрович и Надежда Валерьевна (г.Гусь-Хрустальный);
– семья Поддуваловых – Алексей Николаевич и Юлия Николаевна (Киржачский район);
– семья Рубцовых – Антон Николаевич и Ирина Александровна (Ковровский район);
– семья Рябышевых – Олег Витальевич и Анна Леонидовна (г.Радужный);
– семья Снеговых – Алексей Николаевич и Елена Викторовна (Кольчугинский район);
– семья Соломахиных – Александр Викторович и Виктория Александровна (Александровский район);
– семья Ястребовых – Александр Юрьевич и Наталья Евгеньевна (Гусь-Хрустальный район).
Напомним, что награда учреждена главой региона в 2013 году в целях повышения статуса семьи и престижа семейного воспитания.
По традиции торжественная церемония награждения семей проходит в Муроме в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
Фото пресс-службы областной администрации
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