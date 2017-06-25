Девять семей региона-33 наградят почётным знаком

Почетный знак администрации Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в 2017 году присужден девяти семьям 33-го региона. Как сообщает пресс-служба «Белого дома», соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова.

В этом году Почетным знаком «Родительская слава Земли Владимирской» будут награждены:

– семья Ворозовых – Сергей Анатольевич и Елена Олеговна (округ Муром);

– семья Дворниковых – Михаил Валерьевич и Анастасия Владимировна (Собинский район);

– семья Логуновых – Андрей Александрович и Надежда Валерьевна (г.Гусь-Хрустальный);

– семья Поддуваловых – Алексей Николаевич и Юлия Николаевна (Киржачский район);

– семья Рубцовых – Антон Николаевич и Ирина Александровна (Ковровский район);

– семья Рябышевых – Олег Витальевич и Анна Леонидовна (г.Радужный);

– семья Снеговых – Алексей Николаевич и Елена Викторовна (Кольчугинский район);

– семья Соломахиных – Александр Викторович и Виктория Александровна (Александровский район);

– семья Ястребовых – Александр Юрьевич и Наталья Евгеньевна (Гусь-Хрустальный район).

Напомним, что награда учреждена главой региона в 2013 году в целях повышения статуса семьи и престижа семейного воспитания.

По традиции торжественная церемония награждения семей проходит в Муроме в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Фото пресс-службы областной администрации