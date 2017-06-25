В центре «Олимп» Собинского района построят два бассейна

На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на реконструкцию спортивно-оздоровительного центра «Олимп», расположенного в Собинском районе у села Бабаево неподалёку от реки Колокша.

Из регионального бюджета будет выделено 153 миллиона рублей для строительства на территории центра физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательными бассейнами. Причем по требованию заказчика строители должны уложиться в срок не более года.

ФОК займет большой участок – 96 тысяч квадратных метров. Здание будет четырехэтажным. Центральное место в нём отведено бассейну объёмом 360 кубометров и рассчитанному на 40 человек. Тут же будут трибуны для 30 зрителей.

Второй бассейн – для малышей и, соответственно, более скромный по размерам (он рассчитан на 20 человек) займет цокольный этаж. Кроме того, в здании найдется место для тренажерного зала, раздевалок, душевых.

Когда-то спортивно-оздоровительный центр «Олимп» был пионерским лагерем «Энергетик». С передачей его в госсобственность деревянные корпуса сменили кирпичные. Когда центр приобрел статус автономного учреждения (сейчас это Государственное автономное учреждение Владимирской области), он стал активно зарабатывать деньги. В отличие от многих других загородных лагерей здесь открываются четыре полноценные смены.

Лагерь одновременно может вмещать 500 человек. Стоимость каждой смены – 18 тысяч рублей. И спрос имеется даже без запланированного ФОКа с крытыми бассейнами.

Фото: http://replikaonline.ru/wp-content/uploads/2015/08/IMG_3004.jpg