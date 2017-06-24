Во Владимире горожанам предлагают капремонт домов в рассрочку

Этим летом частная владимирская компания проведёт капитальный ремонт кровли на доме № 46а по улице Чайковского во Владимире. Этот пятиэтажный дом 1977 года постройки еще ни разу не участвовал в программе капремонта. Собственники жилья исправно платят взносы и перечисляют их на спецсчет регионального оператора – фонда капремонта.

– Но мы ещё не накопили половину из необходимой суммы на капремонт кровли. В программе капремонта наш дом записан на 2019-й год, – рассказал «Призыву» старший по дому Сергей Захаров. – У нас протечки кровли случаются постоянно. Заливает квартиры до нижних этажей.

Месяц назад к собственникам обратилась компания, специализирующаяся на ремонте крыш, и предложила сделать работы в рассрочку. Жители отнеслись к этой идее настороженно. Больше всего их тревожил вопрос – насколько качественно будет сделан ремонт и не случится ли проливов во время его проведения.

– Нам сначала предложили поверх нашего старого рубероида положить мембрану, и дело с концом. Но мы посмотрели опыт других домов и предложили подрядчикам полностью снять старое основание и уложить все по новой. Цена работ выросла до миллиона рублей. Но качество – лучше, – поделился своими рассуждениями Сергей Захаров.

Подрядчик заключил с собственниками договор, согласно которому в случае протечек жильцы могут претендовать на выплаты неустоек и возмещение ущерба. Работы на крыше начнутся на днях. В этом доме есть инициативная группа собственников, готовых тщательно следить за ходом капремонта, так что проблем возникнуть не должно.

Региональный фонд капремонта таких рассрочек, к сожалению, предоставить не может. Но на федеральном уровне обсуждаются новые правила для региональных операторов – у них будет возможность выдавать льготные кредиты собственникам жилья.

Сегодня чтобы продвинуться в очереди капремонта, необходимо либо добиться судебного решения (когда промедление с капремонтом смерти подобно), либо существенно увеличить ежемесячные взносы.

Верхний снимок: http://www.zhkh.su/images/news/600/15665.jpg