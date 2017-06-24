Камешковские родители идут в бой за садик

Не улыбнуло! Родители дошколят из поселка имени Кирова Камешковского района решили отстаивать право своих малышей посещать детский сад по месту жительства. Сейчас они ежедневно вынуждены отвозить их в детский сад «Улыбка», который находится по соседству, в поселке имени Карла Маркса. Папы и мамы обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта во Владимирской области с просьбой о помощи.

Общественники встретились с родителями, посетили детский сад и осмотрели автобусы, в которых возят дошкольников. Судя по официальному сообщению, увиденное их не впечатлило.

Детский сад во поселке пытались закрыть еще 2 года назад. В этом году местные власти вооружились заключением ГУП Владимирской области «Владимиргражданпроект». Его специалисты сделали вывод о том, что здание является аварийным, а его помещения не пригодны для эксплуатации, поскольку «существует опасность для жизни и здоровья людей». На основании этого районная администрация приняла решение закрыть детсад, а воспитанников перевести в ДОУ «Улыбка».

На встрече с общественниками жители высказали свою версию происходящего. На их взгляд, власти просто хотят сэкономить. Здание вполне пригодно для эксплуатации, – уверены жители-активисты, – тем более, что сами родители регулярно тратились на ремонтные работы. Чего не делали власти. «Один из упреков жителей в адрес чиновников сводился к тому, что администрация в течение многих лет не проводила ремонт здания детсада, а те средства, которые выделялись, по мнению родителей, расходовались неэффективно», – сообщает общественная организация, давая отчёт о встрече.

Общественники обещали помочь родителям с поиском специализированной лицензированной организации для повторного обследования здания детского сада.

Гости также посоветовали жителям отправить запросы в правоохранительные органы и региональную Счетную палату с просьбой о проведении проверки целевого расходования средств. Также они осмотрели автобус, на котором малыши и взрослые ездят в соседний садик. На нём же перевозят школьников.

Выяснилось, что ремни, которыми должны пристегивать маленьких пассажиров, не обеспечивают надежную фиксацию. Помочь может только присутствие рядом взрослого либо установка специальных удерживающих автокресел. Помимо этого, общественники обратили внимание на отсутствие навеса над остановкой, где утром родители вместе с детьми ждут автобуса. Общественники обещают взять ситуацию на контроль.