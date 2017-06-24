Альтернативу эвтаназии найдут в Радужном

Город Радужный в следующем году присоединится к проекту, который медленно, но верно реализуется в области последние годы. Здесь в пустующем сейчас третьем этаже бывшего хирургического отделения городской больницы планируется открыть отделение паллиативной помощи и медицинской реабилитации.

Речь идёт об особом виде медицинской помощи, который, можно считать, новым для большинства российских учреждений здравоохранения. Задача паллиативной медицины – в облегчении состояния неизлечимых пациентов при помощи современных методов и достижений медицинской науки. Главным образом, это обезболивание, купирование тягостных симптомов, паллиативные операции по поводу неоперабельного рака, а также оказание психологической помощи.

Первое подобное отделение в нашей области открылось во Владимире, в Городской больнице №6 г. Это произошло в 2013 году. Спустя два года паллиативные отделения появились в Муромской городской больнице №3, в Судогодской и Собинской районных больницах. В прошлом году к проекту присоединились медики больницы поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. По данным пресс-службы облздрава, региональный фонд паллиативных коек для взрослого населения насчитывает 60 мест. К 2020 году это число планируется удвоить, что обеспечит потребность в оказании данного вида медицинской помощи согласно дорожной карте Минздрава (10 коек на 100 тысяч взрослого населения).

В этом году, судя по всему, взята пауза. В государственных учреждениях здравоохранения региона только изучают возможности открытия отделений для смертельно больных пациентов. Возможно, частные клиники перехватят инициативу. Подобные инициативы есть в Петушинском районе.

А в ближайшее время врач из Владимира пройдёт стажировку в университетской клинике Эрлангена. Договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита делегации медиков из немецкого города-побратима областного центра.