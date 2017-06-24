Московский мусор минует Владимирскую область

Твердые бытовые отходы, ранее направлявшиеся на полигон «Кучино» под Балашихой в Подмосковье, перераспределят в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра экологии Подмосковья Александр Коган.

– У нас есть несколько полигонов, которые готовы принять и распределить потоки мусора. Это Торбеево, Тимохово, Храброво и Алексинский карьер, – сказал он.

После закрытия Кучинского полигона ТБО, принимавшего до 90% всех коммунальных отходов Москвы, у жителей Владимирской области были опасения, что часть столичного мусора будет переправляться в регион-33.

Вчера директор департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексей Мигачёв заверил журналистов, что предпринял меры по недопущению московских отходов на Владимирскую землю.

– Все наши полигоны я сегодня с утра обзвонил, предупредил, чтобы не принимали мусор при попытках размещения, в ближайшее время также будут направлены соответствующие письма, – сказал Алексей Мигачёв.

Ситуация, впрочем, до конца не понятна. Как сообщило информационное агентство ТАСС, главы подмосковных Люберец, Можайска и Ногинска, узнав, что мусорный поток будет перенаправлен в их территории, заявили, что их свалки переполнены или на грани своих возможностей. В региональном министерстве экологии, впрочем, на этот пассаж ответили, что муниципалитеты в данном случае не компетентны, поскольку они не осуществляют напрямую надзор за свалками. «Не хватит четырех, поедут на другие полигоны», – сказал собеседник агентства. Всего в Подмосковье пока действуют 17 полигонов, три из них будут закрыты в этом году: «Царево» в Пушкинском районе, «Астапово» в Луховицах и «Кулаковский» в Чехове.

На «бодания» столичных структур главный эколог региона-33 Алексей Мигачёв отреагировал с сарказмом. «В общем бардак у них там. Районы сами по себе, область с Губернатором где-то там подальше, – написал он в «Фейсбуке» в группе департамента природопользования. – У нас такой номер не прошёл бы. В популизм играют. Вынося все это в публичное пространство, они рискуют нарваться на протесты населения, а потом будут их героически «гасить» и уговаривать людей, что ситуация безвыходная и тд и тп. Стратеги луковые»

Справка. Полигон ТБО «Кучино» в Балашихинском районе появился на месте отработанного карьера в 1964 году. Деревня Фенино, которая стоит в 200 м от свалки, по данным открытых источников, появилась в 1920-х годах. А в 2015 году девелопер «Мортон» сдал в эксплуатацию три многоэтажных дома в микрорайоне Павлино менее чем в 800 м от полигона. Дольщикам этих домов на этапе строительства застройщик обещал, что свалка будет закрыта в 2014 году. Спустя три года полигон закрыли по требованию президента РФ после жалобы местных жителей, поступивших главе государства во время «прямой линии»

Фото: http://inbalashikha.ru/upload/новая%20папка%201/DSC_4432.JPG