Владимир вновь перекопают

С понедельника, 26 июня, во Владимире закрывается лестничный спуск на улице Воровского в сторону Батурина. Как следует из сообщения мэрии, она будет реконструирована. Работы обещают закончить 10 июля в 17.00.

А вот по улице Чайковского ни сегодня, ни завтра снова не проехать ни пройти. Здесь продолжаются работы по реконструкции тепломагистрали.

До шести часов утра понедельника ремонтники должны закрыть разрытие в районе дома 26 по улице Ново-Ямской. Движение для всех видов транспорта закрыто.

Мэрия отправляет транспортный поток через военный городок и добавляет количество троллейбусов на маршруте №2.

В частности, автотранспорт поедет в объезд по улицам Балакирева, Ново-Ямской, Красноармейской, Казарменной, Ново-Ямскому переулку.

Городские автобусы, следующие от проспекта Строителей в сторону площади Победы, направлены по улицам Красноармейской (с остановками «Школа № 16 – Военная поликлиника – Помпецкий переулок – ул.9-го Января»), 9-го Января, МОПРа (с остановкой «Михайловский пруд»), Казарменной (с остановкой «улица Казарменная»), Ново-Ямскому переулку с поворотом на проспект Ленина в сторону площади Победы.

Автобусы, следующие от площади Победы в сторону проспекта Строителей, направление движения не меняют.

Что касается троллейбуса маршрута № 8, то он будет курсировать только по внутреннему кругу: «Рябинка – ул.Чайковского – Черёмушки – ул.Красноармейская – Педагогический институт – Марьинка – ул.Белоконской – ул.Гастелло – Владимирский государственный университет – пл.Ленина – Всполье – Юрьевская застава – ул.Гагарина – ул.Спасская – Золотые ворота – Студёная гора – Садовая площадь – ул.Пичугина – Руслан и Людмила – пл.Победы – Рябинка».

А автолюбители обсуждают еще одно не анонсированное закрытие. Многострадальная улица Урицкого снова недоступна. Июнь, судя по всему, тяжелое время для этого участка городской сети. Четыре года назад такие же проливные дожди, как в нынешний первый календарный месяц лета, стали причиной оползней – склон стал «съезжать» на железнодорожные пути. Ремонт шёл более 4 лет, движение дважды возобновляли на небольшой срок, но потом снова появлялся «кирпич». Улицу открыли в сентябре прошлого года, но сегодня по ней снова не проехать.