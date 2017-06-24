В приюте Гусь-Хрустального четвероногим сколотят новые вольеры

На электронной площадке госзакупок выставлен контракт на устройство уличных вольеров в приюте и пункте передержки безнадзорных животных в Гусь-Хрустальном стоимостью 280,7 тысяч рублей. Муниципальный приют создан в 2009 году. Ежегодно лимиты по содержанию кошек и собак там меняется, но, как правило, в сторону увеличения. Сегодня в приюте около 300 животных.

В значительной степени приют существует за счет волонтеров и спонсорской помощи. Неравнодушные люди со всех уголков области присылают корм, лекарства, старую одежду и белье для подстилок, перечисляют денежные средства. Бюджетные вложения составляют около 4-х миллионов рублей в год, и эти деньги хотя не могут покрыть всех расходов приюта, безусловно, необходимы для его содержания и начисления зарплат сотрудникам.

В нынешнем году приют будет расширен: к 20 июля подрядчик, победивший на торгах, должен построить 9 просторных вольеров из бруса с деревянным настилом и крышей. В каждом сделают будки размером 0,6 на 2 метра.

Кстати, завтра, 25 июня волонтеры приюта проводят в Гусь-Хрустальном у школы № 10 акцию по сбору необходимых вещей для содержания зверей. Желающие могут принести ненужные одеяла, теплые вещи, половики, корма, газеты, картон, крупы. Акция продлится с 10 до 14 часов.