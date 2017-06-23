Во Владимире после «Славянских игр» наступит «Сабантуй»

Завтра, в 12.00, в парке “Загородный” состоятся «Славянские игры». Гостей ежегодного праздника ждет насыщенная программа. Так, владимирцы выпадет возможность посоревноваться в рубке капусты, метании бревна, подбрасывании мешка с сеном.

Все желающие смогут познакомиться с историей возникновения традиционных славянских игр и разнообразных забав. В празднике примут участие самодеятельные фольклорные коллективы, которые представят музыкальную интерактивную программу. У всех гостей парка будет возможность принять самое активное участие в интерактивном действе: рубке капусты, метании бревна, подбрасывании мешка с сеном, борьбе мягкими мечами, стрельбе из лука. На празднике гости смогут не только поиграть, поводить хороводы, но и поучаствовать в мастер-классах на ярмарочной поляне.

Еще один праздник с национальным колоритом пройдет здесь 1 июля. Это «Сабантуй». На Владимирской земле он будет отмечаться уже в 18-й раз.

В программе: традиционные Сабантуйские игры среди национальных диаспор региона на приз губернатора Владимирской области и состязания по борьбе на поясах «Куреш» за главный приз – барана!

Гостей праздника также ждет концерт с участием заслуженных артистов Республики Татарстан и артистов диаспор Владимирской области, интерактивный флешмоб «Дружба народов» и конное шоу.

Не останутся без внимания и самые маленькие участники “Сабантуя”. Для них будет работать детская площадка, ребят ждут самые разные конкурсы и мастер-классы.

На одной из площадок праздника раскинется веселый «Восточный базар», где можно будет приобрести вкуснейшие блюда татарской кухни и сувенирную продукцию.

Начало праздника в 12.00.

Фото: https://vk.com/photo-59530724_417639300