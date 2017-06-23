Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «ВКЗ» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на поставку молочной продукции.

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно приняла решение о том, что его заявка не соответствует требованиям конкурсной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в действиях комиссии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Торговый дом «ВКЗ» по доводам, изложенным в ней необоснованной.