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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Торговый дом «ВКЗ» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием на право заключения контракта на поставку молочной продукции.

Заявитель утверждает, что комиссия неправомерно приняла решение о том, что его заявка не соответствует требованиям конкурсной документации.

Комиссия Владимирского УФАС России не установила в действиях комиссии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу  ООО «Торговый дом «ВКЗ»  по  доводам, изложенным в ней необоснованной.

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