Владимирский дуб занесён в реестр российских старожилов

Торжественная церемония чествования раскидистого владимирского старожила прошла сегодня непосредственно под его кроной – на улице Спасской у дома №6. Почти два десятка деревьев во Владимире можно назвать вековыми – их возраст более ста лет. Однако на сегодняшний день только один дуб черешчатый удостоился чести быть занесенным в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531.

Этот дуб уже отмечен официальной властью – имеет статус особо охраняемой природной территории-памятника регионального значения. Но, судя по всему, старый дуб новыми регалиями не испортишь и не испугаешь.

Один из организаторов акции – сопредседатель секции «Сохранение и восстановление древесной растительности на территории российских регионов» Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации, президент НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» Сергей Пальчиков рассказал о том, как в Год Экологии деревья-долгожители оказались в центре повышенного внимания. Речь шла о всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы».

В рамках её вот уже седьмой год идёт поиск старейших деревьев страны, которые представляют научный, культурный и исторический интерес. Самые достойные их них заносятся в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Сегодня дошла очередь до нашего черешчатого дуба.

Сергей Пальчиков увиденным исполином остался доволен. Однако рассказал о двух опасностях, которые могут его подкосить. Железная цепь, скрепляющая дерево, на его взгляд, может травмировать кору. Он посоветовал её снять, применив более лояльные к дереву методы его сохранения.

Кроме того, эксперт обратил внимание на большую проблему, которая может погубить дуб,- вытаптывание грунта под ним. Он предложил частично ограничить территорию доступа к нему, проложив, например, специальную дорожку. Также Сергей Пальчиков подарил городу брошюру с рекомендациями по уходу за деревом-памятником.

Специалисты Совета поделились и открытием, сделанным во время обследования нашего дуба. По их мнению, владимирцы несколько завысили возраст дерева: максимум 105 лет, а не 140, как думали раньше, растёт оно здесь. Но, учитывая, что дубы могут достигать возраста 1000 лет, возможно, что у наших предков ещё будет повод гордиться и этим «живым» раритетом.

Присутствовавшая на торжественной церемонии глава города Ольга Деева отметила, что старый дуб с приобретенными лаврами займёт достойное место на туристической карте областного центра. И, вполне вероятно, переживёт новый бум посещаемости.

Примечательно, что невдалеке от официально признанного «дубового старожила» стоит его ровесник. Но его, судя по всему, пока «не посчитали». А вот владимирская ива, которой давали аж 300 лет, до сегодняшнего триумфа старовозрастных деревьев не дожила.

Организаторы Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» призывают всех горожан и жителей области осмотреться по сторонам и найти новых непосчитанных претендентов на вхождение в Национальный реестр. О старых дубах, елках, соснах и других деревьях они просят сообщать на сайт программы.