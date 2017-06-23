Гусевчанина накрыли с тремя винтовками и парой пистолетов-пулеметов

В поле зрения силовиков попал 24-летний гусевчанин. По месту жительства молодого человека полицейские обнаружили и изъяли 3 винтовки и 2 пистолета-пулемета. Согласно исследованию изъятое оружие является огнестрельным.

По данному факту возбуждены уголовные сразу по двум статьям УК РФ «незаконные хранение» и «изготовление оружия». Гусечанин находится под подпиской о невыезде.

Между тем, в пресс-службе регионального УМВД озвучили итоги оперативно-профилактической операции «Оружие».

За время проведения операции сотрудниками полиции из незаконного оборота изъята 31 единица оружия, свыше 200 боеприпасов, 0,2 кг взрывчатых веществ, одна ручная граната. Выявлено 12 преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, к уголовной ответственности привлечено 5 человек. Выявлено 22 административных правонарушения, 18 человек привлечены к административной ответственности.

Сотрудники полиции напоминают, что хранение гражданского оружия и патронов к нему допускается только при получении соответствующего разрешения.

Правоохранители напоминают, что от уголовной ответственности освобождаются граждане, в добровольном порядке сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Фото: https://33.мвд.рф/