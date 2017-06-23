Tele2 сделала выгоднее бизнес-тарифы во Владимире

Tele2 снизила абонентскую плату на тарифе «Гамма», а также сделала доступнее тарифы «Бета» и «Альфа» – теперь за меньшую ежемесячную плату они включают оптимальный пакет минут, SMS и интернет-трафика. Кроме того, Tele2 запустила новое корпоративное предложение «Сигма».

Анализ статистики и регулярная обратная связь от B2B-клиентов позволили Tele2 выявить наиболее востребованные и популярные услуги. Оператор скорректировал продуктовый портфель с учетом реального потребления услуг клиентами.

Компании Владимирского региона уже могут выбрать один из обновленных и более выгодных тарифов Tele2. На предложениях «Альфа», «Бета» или «Гамма» в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны, а «Сигма» подойдет тем клиентам, которые часто звонят на номера региона.

Так, руководителям компаний оператор Tele2 предлагает обновленный корпоративный тариф «Альфа». За сниженную почти на 10% абонентскую плату, которая теперь составляет 700 рублей в месяц, он содержит 2000 минут для звонков на все номера России и бесплатные звонки на Tele2, 2000 сообщений и 15 Гб интернет-трафика.

Тариф «Бета» предназначен для корпоративных клиентов, которые активно пользуются голосовыми услугами и интернетом. Абонентская плата на обновленной «Бете» снизилась на 30% – месяц пользования тарифом теперь стоит 350 рублей. Пакет услуг включает 1000 минут для звонков на все номера России и бесплатные звонки на Tele2, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений и 10 Гб интернет-трафика.

Тарифный план «Гамма» подойдет клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. Tele2 снизила абонентская плату на тарифе с 230 рублей до 200 рублей в месяц, при этом остальные параметры предложения остались неизменными. Тариф включает в себя 500 минут для звонков на все номера России и бесплатные звонки на Tele2, 500 SMS или MMS на все номера России и 5 Гб интернет-трафика.

Абсолютно новое предложение Tele2 для B2B-клиентов Владимирского региона – тарифный план «Сигма». За 160 рублей в месяц абонентам доступны 300 минут на все номера региона и бесплатные звонки на Tele2, 300 текстовых или мультимедийных сообщений, а также 1 Гб интернета. Это базовый тариф для тех, кому нужен оптимальный пакет минут и интернет-трафика для комфортного пользования.

Павел Гаркуша, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса МР «Центр» Tele2:

«Tele2 всегда стремится предоставлять своим корпоративным клиентам тарифы, которые оптимально подойдут под потребности их бизнеса. Наша обновленная тарифная линейка включает все необходимое, и, уверен, владимирские предприниматели смогут подобрать для себя подходящее решение, которое позволит полноценно работать, вести переговоры, держать связь с сотрудниками своей компании и удаленно решать рабочие вопросы при помощи интернета. При этом наши предложения позволят не тратить больших денег на мобильную связь, ведь абонентская плата стала ниже».

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения указана на сайте tele2.ru.