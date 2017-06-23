Москвичи отремонтируют Камешковский путепровод

Cразу два путепровода над линией ГЖД в пределах 33-го региона нуждаются в неотложном ремонте – в городах Камешково и Ковров. Камешковский путепровод, построенный в 1956 году, согласно иску владимирской транспортной прокуратуры, должен быть отремонтирован в срок до 1 октября 2017 года. Однако пока возможно обойтись лишь текущим ремонтом.

Необходимые для этого средства в сумме более 4 млн рублей, из которых 95 % приходится на долю областного бюджета, уже выделены, а проектно-сметная документация для текущего ремонта готова и прошла положенную проверку.

На днях состоялись торги на ремонт камешковского путепровода, на которых победителем стала фирма «Респектинвест» из Москвы. Сейчас с подрядчиком подписывается контракт, после чего он приступит к работе. Ожидается, что до конца сентября, а, скорее всего, даже ранее, ремонт путепровода будет произведен.

Но это решит проблему эксплуатации данного объекта лишь временно, поэтому одновременно прорабатывается возможность на ближайшую перспективу реконструкции и модернизации путепровода с учетом расширения проезжей части.

Построенный в 1962 году ковровский путепровод гораздо больше камешковского (там четыре полосы движения, а в Камешково лишь две), протяженнее, да нагрузка у него несопоставимая в связи с гораздо большей интенсивностью движения автотранспорта и электротранспорта.

Данный объект признали аварийным еще в начале 2016 года, однако путепровод продолжает эксплуатироваться, хотя и с рядом ограничений. Проектно-сметная документация на капремонт готова и обошлась в 2 млн рублей из городского бюджета.

Ранее в ковровской мэрии обозначали время возможного начала ремонта как январь 2017 года, но даже в июне работы явно не начнутся, так как пока не решен вопрос с финансированием, не говоря уже о подрядчике. Ранее в горадминистрации была озвучена сумма расходов на путепровод в размере 220 млн рублей, но на текущей неделе глава Коврова Анатолий Зотов сообщил о том, что на ремонт путепровода требуется 293 млн рублей, и город обратился за помощью в областную администрацию.

Очевидно, что силами одного лишь городского бюджета подобные траты не потянуть, но начало ремонта затягивается сверх всякой меры.

Фото: http://cod32.ru