Среди должников по газу оказались два МУПа. Оба из Коврова

Это котельные в Александровском, Вязниковском, Кольчугинском, Камешковском и Суздальском районах и в городе Коврове. Среди 11 предприятий, чьи котельные отключили за долги, ковровские коммунальщики задолжали гораздо меньше, чем, скажем, александровцы, и занимают в «черном списке», соответственно, седьмую и восьмую позиции. Но из указанных 11 структур абсолютное большинство – фактически частные теплоснабжающие компании и только два должника имеют статус МУПов – ковровские.

Очевидно, что органы МСУ имеют гораздо меньше возможностей воздействия на частников, чем на непосредственно подконтрольные им муниципальные предприятия и учреждения, хотя администрации городов и районов все равно несут ответственность за штатную работу котельных, качественное и бесперебойное обеспечение граждан услугами ЖКХ и погашение газовых долгов.

Но только в Коврове именно муниципальные унитарные предприятия «Жилэкс» и «ЖЭТ» умудрились накопить больше всех долгов по газу – в общей сложности почти на 41 млн рублей, а к частникам претензии в данном плане отсутствуют. Других МУПов в «черном списке» от «Газпром межрегионгаз Владимир» нет по всей Владимирской области.

Ковровчане уже говорят о том, что, наверное, пора все муниципальные котельные в их городе отдать частникам, тогда и горячую воду из-за долгов МУПов в домах отключать не станут.

Впрочем, в городе бытует и иная версия о том, что МУПы, якобы, как раз и подводят к возможному банкротству. Как все произойдет в действительности, вероятно, покажет ближайшее время, но расплачиваться ковровскому муниципалитету все равно придется.

Фото: http://www.s.gorodarmavir.ru