Меленковский картофель будет стеречь беспилотник

Квадрокоптер намерен поднять над картофельными бороздами руководитель меленковского предприятия ООО «Мелагро» Андрей Синицын. Буквально на днях он оформил покупку дрона. О проектах высоких технологий для фермеров в глубинке среднерусской полосы аграрий и его коллеги рассказали на очередном заседании дискуссионного клуба «Зерно». Оно было посвящено развитию фермерства. Участники обсуждали интересный вопрос: «Современные фермеры: мода, бизнес или образ жизни?».

Беспилотник для картошки (а хозяйство поставляет её, в том числе, и производителю известнейшего бренда чипсов) поможет, по словам Андрея Синицына, контролировать состояние всходов, их рост, а также следить за равномерностью поливов.Здесь повсюду внедрены системы орошения. Приобретение, как рассчитывает производитель, поможет агрономам мониторить значительные площади: только картофель тут занимает 650 га.

Крылатый помощник с большими возможностями в этом хозяйстве пополнил ряды техники с интеллектом. Здесь, к слову, и тракторы оснащены компьютерами. В них заносятся данные о структуре почвы, рельефе, видах работ. Задача тракториста – подтверждать автопилоту данные действия в процессе пахоты.

О таком уровне автоматизации, несомненно, большинство фермеров могут только мечтать. Светлана Еремина, владелица домашней козьей фермы в деревне Крапивье, рассказала о том, как ей помогают современные коммуникативные технологии.

– А я с планшетом захожу в козлятник, когда необходима консультация ветеринара, – рассказал она. – Это большая проблема для Суздальского района – нет специалиста в местной ветслужбе. Я нашла доктора, который остается на связи даже ночью. И при необходимости с помощью телекоммуникаций консультирует, делает назначения. Иногда это спасает жизнь нашим животным.

фото: Hotdronestore.com