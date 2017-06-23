В регионе-33 судьбу пляжного волейбола решают люди в белых халатах

Чемпионат Владимирской области по пляжному волейболу проводится в три тура. Первый прошел в Муроме 17-18 июня. Собрались десятки спортсменов и зрителей – преимущественно молодых людей. Их не испугал ни холод, ни дождь.

Разгоряченные спортсмены – парни в шортах, девушки в топиках, взвивающийся над сеткой мяч, артистичные броски и падения, буря эмоций и много-много песка – вот это яркое зрелище! Которое, увы, могут быть лишены жители областного центра.

Именно во Владимире должен был пройти второй тур регионального чемпионата – он намечен на 1-2 июля. Однако чиновники губернской столице к этой перспективе отнеслись кисло.

– Нам дали понять, что у владимирского управления спорта нет денег на проведение соревнований, и посему второй тур пройдёт там же, где и третий – в Гусь-Хрустальном, – сообщил «Призыву» один из участников соревнований Владислав Герасимов, – Это удивительно, потому что вся организация чемпионата лежит на плечах самих спортсменов. Все оборудование привозим мы, с раздевалками, водой, площадками решаем вопросы сами. Пляжный волейбол в городе держится только на энтузиазме самих спортсменов! Участие властей, скажем так, не самое большое.

Спортсмены звонили в различные инстанции, областные и городские. Чиновники отвечали уклончиво: мол, работаем, планируем, есть сложности. Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира Александр Карпилович пояснил «Призыву», что все дело в медиках.

– Требуется присутствие медицинского персонала на чемпионате. Все медучреждения переданы в ведении области, поэтому мы этот вопрос решить не можем. Город обратился к областному департаменту – если тот не сможет предоставить медицинского сотрудника, тогда соревнования будут проводиться на областных площадках.

Такому ответу спортсмены, мягко говоря, удивились. На муромском туре два дня дежурила дама в белом халате. С собой у нее, правда, не было ни медицинского чемоданчика, ни аптечки, зато все необходимое, что может пригодиться при травмах и ушибах, есть у самих спортсменов.

– Мы бы и с медиками могли договориться. Если уж проблема только в этом. У нас много владимирцев-зрителей, которые хотят прийти на чемпионат. Но разве они поедут в Гусь-Хрустальный? И площадка-то во Владимире готова, в Загородном парке. Там удобно смотреть за соревнованиями, – переживают волейболисты.

По информации наших коллег с телеканала МИР-ТВ, руководство облспортдепартамента заверило, что сделает все возможное, чтобы второй тур регионального чемпионата по пляжному волейболу состоялся во Владимире.