«Хантер» на скорости вылетел с моста в реку Судогду

По информации из регионального УГИБДД, авария произошла вчера на мосту через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе около пяти вечера. 40-летний водитель «УАЗ-Хантер» на скорости не справился с управлением и врезался в ограждение.

Скромный заборчик не смог остановить внушительных размеров автомобиль. «Хантер» свалился в реку. Инспектора ГИБДД, сотрудники МЧС и врачи скорой помощи подоспели вовремя. Никто не погиб, но травмы у водителя и юного пассажира серьезные.

У 12-летнего сына водителя врачи диагностировали переломы и ушибы, у самого водителя – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану головы и ушибы. Еще у одного пассажира, 35-летнего жителя Гусь-Хрустального, ушиб грудного отдела, после оказания медпомощи врачи его отпустили домой.