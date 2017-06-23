Во Владимире вновь пройдет «Чемпионат ползунков»

Очаровательные крохи будут бороться за победу на четвереньках

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30 июня на Театральной площади пройдет традиционный «Чемпионат ползунков». Принять участие в нем могут малыши в возрасте от 6 до 36 месяцев, проживающие во Владимире. Очаровательные и непоседливые ребята должны будут преодолеть выделенные им полосы ползком или бегом. Начало в 17-00.

Победителей будут выбирать в разных категориях:  «Ползунки» – дети в возрасте от 6 до 11 месяцев; «Ваньки-встаньки» – дети в возрасте от 11 месяцев до 1 года 6 месяцев; «Бегунки» – дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет; «Шустрики» – дети в возрасте от 2 лет до 3 лет (не старше 36 месяцев).

Заявки на участие принимаются до 16:00 27 июня в управлении по делам молодежи администрации г.Владимира (ул. Михайловская, д.24, каб.3), а также на электронную почту rodina@sledizanami.ru (в ответ отправляется подтверждение о том, что заявка принята).  Дополнительную информацию можно узнать по телефону:  (4922)33-42-57

Фото: http://fotokto.ru/photo/view/1787181.html

 

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