Во Владимире вновь пройдет «Чемпионат ползунков»

30 июня на Театральной площади пройдет традиционный «Чемпионат ползунков». Принять участие в нем могут малыши в возрасте от 6 до 36 месяцев, проживающие во Владимире. Очаровательные и непоседливые ребята должны будут преодолеть выделенные им полосы ползком или бегом. Начало в 17-00.

Победителей будут выбирать в разных категориях: «Ползунки» – дети в возрасте от 6 до 11 месяцев; «Ваньки-встаньки» – дети в возрасте от 11 месяцев до 1 года 6 месяцев; «Бегунки» – дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет; «Шустрики» – дети в возрасте от 2 лет до 3 лет (не старше 36 месяцев).

Заявки на участие принимаются до 16:00 27 июня в управлении по делам молодежи администрации г.Владимира (ул. Михайловская, д.24, каб.3), а также на электронную почту rodina@sledizanami.ru (в ответ отправляется подтверждение о том, что заявка принята). Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (4922)33-42-57

Фото: http://fotokto.ru/photo/view/1787181.html