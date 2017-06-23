«Новая телефония» от «Ростелекома» стала доступнее в ЦФО

Теперь услуга «Новая телефония» доступна предпринимателям 95 городов во всех областях региона[1], в том числе и в городе Александрове Владимирской области. Её преимущества уже оценили тысячи клиентов по всему ЦФО.

С расширением географии «Новой телефонии» от «Ростелекома» еще больше клиентов получат полный доступ к возможностям Виртуальной АТС и смогут использовать телефонную нумерацию своего города. А в случае переезда в другой офис, можно «забрать» номер и подключить на новом месте.

Дмитрий Ким, заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»:

«Виртуальная АТС – это оптимальное решение для компаний, нацеленных на экспансивное развитие. Облачная структура сервиса позволяет гибко расширять географию его применения, что делает «Новую телефонию» от «Ростелекома» мощным инструментом для быстрого и эффективного масштабирования бизнеса наших клиентов. Наращивание бесшовных внутренних коммуникаций компании и облачное хранение клиентской базы обеспечивают возможность непрерывной работы, даже если ваши офисы разнесены не только по разным городам, но и по разным странам, и даже континентам. Главное, чтобы был доступ в интернет. Кстати, звонки внутри предприятия через виртуальную АТС останутся бесплатными, независимо от географического удаления абонентов».

«Новая телефония» пришла на смену офисной АТС. Такая виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на облачных серверах провайдера. Облачная телефония не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно получить из любой точки планеты при наличии доступа в интернет, а междугородные и международные звонки через «облако» обходятся гораздо дешевле.

Для управления виртуальной АТС создан интуитивно понятный интерфейс, который позволяет без труда настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, вести мониторинг звонков и многое другое.

[1] Услуга «Новая телефония» от «Ростелекома» доступна в 95 городах следующих регионов ЦФО: Москва и Московская область, Курская область, Ивановская область, Владимирская область, Липецкая область, Воронежская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Орловская область, Смоленская область, Брянская область, Белгородская область, Рязанская область, Ярославская область, Костромская область, Калужская область.