В регионе-33 назовут лучшую бригаду скорой помощи

Завтра на базе Ковровской городской станции скорой медицинской помощи состоится V Областной конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи.

В профессиональном конкурсе примут участие восемь команд из Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, Камешково, Радужного, Вязников и Александрова. Бригады сразятся в мастерстве оказания экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях.

Конкурсантам предстоит выдержать экзамен на знание теоретической части – решить тестовые и ситуационные задачи. Практическая часть состоит из отработки навыков оказания экстренной медицинской помощи – сердечно-легочная реанимация, расшифровка ЭКГ и владение методами экспресс-диагностики.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, участники конкурса, занявшие призовые места, а также победители в номинациях «Лучшее решение ситуационной задачи» и «Лучшая реанимация» будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Фото: http://www.temapenza.ru/media/news/19163/98abfa734ef2efc418530f286c5faef5.jpeg