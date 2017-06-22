Владимирцам зажгут звезду по требованию

Грант на 200 тысяч на передвижную обсерваторию в ближайшее время получит Владимирский планетарий. Бюджетные средства уже поступили.

Как пояснил «Призыву» директор учреждения Владимир Балабанов, средства пойдут на закупку купола и оборудования, которое позволит воспроизводить на нём «звездную карту». Наш собеседник подчеркнул, что у данного приобретения две цели – развлекательная и образовательная. Мобильная обсерватории ориентирована, прежде всего, на школьников.

– Не все школы города могут сегодня приехать к нам на экскурсию, – заметил директор планетария. – Это связано и в том числе, с особыми условиями передвижения детских групп. Мобильная обсерватория позволит нам приехать во владимирские образовательные учреждения и провести лекцию, занятия в новом формате – современном и эффектном.

Идея со «звездами на вынос» появилась у планетария давно. Реализовать ее удалось за счёт грантовой поддержки.Собеседник «Призыва» отметил успех командных действий и администрации города, и профильного управления по культуре, и областного ведомства.

Что же касается нового оборудования для стационарного зала планетария, то усилия по поиску оптимальных вариантов не прекращаются.

– Администрация и мы держим руку на пульсе, изучаем предложения, – заверил Владимир Балабанов. – Но пока вопрос отрыт: оптика остаётся очень дорогостоящим приобретением.

фото: Ozero.ru