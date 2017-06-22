Котельные региона-33 массово отключают от газа за долги

С сегодняшнего дня компания «Газпром межрегионгаз Владимир» вынуждена полностью прекратить поставку газа на 14 котельных в Александровском, Вязниковском, Кольчугинском, Камешковском и Суздальском районах и в Коврове. До конца месяца планируется отключить еще 10 котельных, которые обслуживают 11 теплоснабжающих организаций-неплательщиков:

– ОАО «Александровские коммунальные системы – долг 546,8 млн руб.;

– ООО «Вязники Энергия» – долг 70,25 млн руб.;

– ОАО «СТВК» – долг 67,35 млн руб.;

– ООО «Теплоэнерго» – долг 59,46 млн руб.;

– ООО «Теплосеть» – долг 54,84 млн руб.;

– МБУ ДЕЗ – долг 22,02 млн руб.;

– МУП «Жилэкс» – долг 20,91 млн руб.;

– МУП ЖЭТ г. Ковров – долг 20,04 млн руб.;

– ЗАО «ККЭ» – долг 13,38 млн руб.;

– ООО «Владтеплоресурс» – долг 9,05 млн руб.;

– БПК «Нептун» – долг 1,34 млн руб.

Сообщается также, что мероприятия по прекращению поставок газа затронут практически все муниципальные образования Владимирской области.

В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» напоминают, что в регионе продолжаются мероприятия по отключению от газоснабжения потребителей, нарушающих платежную дисциплину. С начала мая уже прекращена подача газа на 10 котельных, накопивших многомиллионные долги перед поставщиком.

Сумма просроченной задолженности ТСО Владимирской области по оперативным данным на 20 июня превысило 1,9 млрд руб.

Наиболее существенный рост задолженности по итогам 5 месяцев текущего года отмечен по следующим территориям:

– Кольчугинский район – рост 119 млн руб.;

– Александровский район – рост 89 млн руб.;

– Вязниковский район – рост 72 млн руб.;

– Город Владимир – рост 52 млн руб.;

– Собинский район – рост 44 млн руб.

В рамках работы по снижению дебиторской задолженности в начале июня компания-поставщик направила 28 теплоснабжающим организациям уведомления об ограничении поставки голубого топлива до уровня.

Однако никаких мер по погашению задолженности так и не было принято. Теплоснабжающие организации по-прежнему нарушают установленные ограничения и продолжают потреблять газ.

Фото: http://novosti33.ru/2017/03/