Tele2 организовала праздник для воспитанников детского дома в Мстере

Сотрудники компании в регионе вручили ребятам подарки, а также организовали увлекательный мастер-класс и развлекательное шоу.

Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей. Сотрудники владимирского филиала Tele2 навестили ребят из детского дома в пгт Мстера и вручили им сладкие угощения и подарки: настольные игры, спортивный инвентарь, книги, журналы и наборы для поделок. Партнер оператора, владимирский «Музей научных иллюзий», организовал для детей мастер-класс по приготовлению сладкой ваты и развлекательное шоу о занимательной химии.

На встрече воспитанники рассказали гостям о том, как они живут, поделились с сотрудниками Tele2 увлечениями и мечтами. Так, одна из девочек мечтает стать хореографом и уже делает успехи в обучении, многие ребята-выпускники хотят связать свою профессию с автомеханикой, а самые юные стремятся достичь высоких оценок в школе и увлекаются комиксами.

Александр Мироненко, коммерческий директор владимирского филиала Tele2:

«Социальная ответственность составляет важную часть бизнеса Tele2, поэтому компания стремится поддерживать социальные учреждения во Владимирской области. Важно то, что в процесс организации мероприятия в детском доме в Мстере были вовлечены сами сотрудники нашего филиала. Они дружно организовали сбор средств, закупили подарки и провели развлекательное шоу. Маленький поселок Мстера Вязниковского района и немногочисленная, но такая дружная семья воспитанников детского дома радушно встретили гостей и, надеемся, праздник в честь дня защиты детей удался на славу».

Мстерский детский дом был образован во время Великой отечественной войны в июле 1942 года. Первые воспитанники детского дома – это дети блокадного Ленинграда. В конце 2012 года учреждение отметило 70 лет со дня образования. За эти годы 1380 воспитанников подготовлены и выпущены в самостоятельную жизнь. Сейчас в детском доме воспитывается 21 ребенок, функционируют 3 разновозрастные группы.