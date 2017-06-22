Недовольные владимирцы вытеснили мусоросортировку из Доброго

Администрация города будет подыскивать новые площадки под мусоросортировочный комплекс во Владимире. Эта информация прозвучала вчера на совещание депутатов городских округов Владимирской области, которое прошло в Коврове. По информации заместителя директора департамента природопользования и защиты окружающей среды администрации Владимирской области Татьяны Клименко, которую она подтвердила в телефонном разговоре с «Призывом», в настоящее время администрация города и городской Совет должны предложить новые площадки под сортировочный комплекс. Площадка возле ТЭЦ в Добром не рассматривается, подтвердила она.

Напомним, что 21 февраля нынешнего года во Владимире на общественных слушаниях по факту строительства в городе предприятия по сортировке мусора была представлена именно эта площадка. Представитель инвестора – Олег Приймак, гендиректор российской группы компаний «ЭкоТехноМенеджмент», презентовал собравшимся уже и прорисованный в привязке к ней проект будущего комплекса автоматической сортировки мусора. По его данным, сортировка в областном центре обойдётся ему в 1,5 миллиарда рублей, срок окупаемости инвестиций при существующем тарифе – порядка 7-10 лет.

Однако, несмотря на заверения организаторов проекта и им сочувствующим, что никакой мусор сжигать в районе ТЭЦ не будут, а тариф на вывоз мусора не вырастет, пришедшие на слушания не согласились с таким счастьем у своих ворот. Жители возмещались, прежде всего, близостью планируемой сортировки к пойме Клязьмы и жилым домам (до ближайших – 500 метров).

Последующий визит группы депутатов вместе с главой города Ольгой Деевой и горожанами укрепил сомнения в правильности выбранной площадки. В Костроме мусоросортировочный комплекс находится в промзоне, до жилых домов расстояние не менее полутора километров. Кроме того, выяснилось, что предприятие не требует развитой инфраструктуры, на что упирали инвесторы, презентуя сортировочный комплекс на общественных слушаниях во Владимире.

Свои сомнения депутаты горсовета оформили официально. В письме за подписью Ольги Деевой губернатору области они посоветовали выбрать иную площадку. Комментируя это решение, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович заметил: «В отсутствие проекта и экспертных заключений о выбросах завода депутаты не могут быть уверены, что он не доставит неприятностей населению. При этом горсовет не против мусоросортировки в принципе и не против предложения данного инвестора».

И вот сегодня стало очевидно, что недовольство жителей власть услышала. Однако совершенно неясно, где теперь будут «прописывать» мусоросортировку. Олег Приймак на общественных слушаниях заявлял, что пересмотрел 25 участков во Владимире, прежде чем, найти самый оптимальный для него – у ТЭЦ.

Как отметила наш собеседник, инвестор в курсе решения горсовета, но свои планы сворачивать не собирается. Время на выбор пока есть и у него, и у властей города. Требование обязательной предварительной сортировки мусора перед утилизацией вступит в силу с 1 января 2019 года.