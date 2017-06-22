850 жителей региона-33 отдохнут в Словении

Всего, по данным пресс-службы областной администрации, в этом году на отдых на Балканский полуостров отправятся 850 человек, в том числе 554 ребенка. Для сравнения, в прошлом году в Словении отдохнули 343 человека, из них – 223 ребенка.

Напомним, что возможность отдохнуть за рубежом семьям Владимирской области предоставляется пятый год подряд. Отдых проходит в крупнейшем природном курорте с термальными источниками Терме Чатеж и городе Копер на Адриатическом море.

Для делегаций из региона-33 организуется обширная досуговая программа, включающая разнообразные творческие конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, экскурсии по историческим памятникам и другим интересным местам Словении. Отдыхающие семьи также занимаются лечебной физкультурой, водной гимнастикой, аквааэробикой и играми в аквапарках с термальной водой.

Фото пресс-службы областной администрации