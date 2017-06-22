Из-за ремонтных работ во Владимире вновь перекроют движение

Как сообщает пресс-служба владимирской мэрии, движение всех видов транспорта на улице Чайковского будет закрыто с 23.00 23 июня по 6.00 26 июня.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Балакирева, Ново-Ямской, Красноармейской, Казарменной, Ново-Ямскому переулку.

Городские автобусы, следующие от проспекта Строителей в сторону площади Победы, поедут через военные городки: по улицам Красноармейской (с остановками «Школа № 16 – Военная поликлиника – Помпецкий переулок – ул.9-го Января»), 9-го Января, МОПРа (с остановкой «Михайловский пруд»), Казарменной (с остановкой «улица Казарменная»), Ново-Ямскому переулку с поворотом на проспект Ленина в сторону площади Победы.

Автобусы, следующие от площади Победы в сторону проспекта Строителей, направление движения не меняют.

Троллейбусы маршрута № 8 будут обслуживать пассажиров только по внутреннему кругу: «Рябинка – ул.Чайковского – Черёмушки – ул.Красноармейская – Педагогический институт – Марьинка – ул.Белоконской – ул.Гастелло – Владимирский государственный университет – пл.Ленина – Всполье – Юрьевская застава – ул.Гагарина – ул.Спасская – Золотые ворота – Студёная гора – Садовая площадь – ул.Пичугина – Руслан и Людмила – пл.Победы – Рябинка»

Сообщается также, что число троллейбусов на маршруте № 2 будет увеличено.

Фото: https://newtambov.ru/news/na-proletarskoj-zamenyat-pochti-300-metrov-teplosetej/