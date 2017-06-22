Владимирский судмедэксперт признан лучшим на всероссийском конкурсе врачей

Врач Бюро судебно-медицинской экспертизы Владимирской области Марк Фурман признан лучшим отечественным экспертом на всероссийском конкурсе врачей.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, на данном конкурсе в этом году были представлены 653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 регионов и 7 федеральных органов исполнительной власти.

В номинации «Лучший эксперт» не было равных судмедэксперту из Владимира.

Марк Айзикович хорошо известен медицинской общественности нашего региона и далеко за его пределами. Доктор Фурман по праву считается патриархом владимирской судмедэксперизы. Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, автор более 90 научных работ по различным вопросам судебной медицины и криминалистики, он внес значительный практический и научный вклад как в развитие своей специальности, так и всего здравоохранения СССР и России.

При этом он имеет весьма разносторонние интересы и является членом двух творческих объединений – Союза журналистов РФ и Союза писателей РФ. На протяжении своей врачебной деятельности Марк Фурман совмещает практическую работу с литературной. Из-под его пера вышел ряд книг, журналистских публикаций и телевизионных сценариев, вошедших в основу многих телевизионных документальных фильмов. В частности, владимирский эксперт выступил соавтором сценария фильма о расследовании гибели царской семьи, снятого по заказу одного из федеральных телеканалов.

Доктор Фурман продолжает активно заниматься профессиональной и творческой деятельностью. Общий стаж его работы в судмедэкспертизе насчитывает почти 50 лет. Девятого июня Марку Айзиковичу исполнился 81 год, и победа в столь престижном конкурсе – отличный подарок ко дню рождения.