Как генерал Огородников готовился к ракетно-ядерной войне

Сегодня, 22 июня, исполняется 76 лет с начала Великой Отечественной войны. Среди тех, кто приближал Победу, был наш земляк, выходец из Ковровского края, генерал-майор инженерных войск Валентин Александрович Огородников – выдающийся фортификатор, один из теоретиков инженерной подготовки театров возможной ракетно-ядерной войны.

Детство на Шижегде

Валя Огородников был ровесником бурного XX века. Он появился на свет в 1901 году в стоящем на невеликой речке Шижегде селе Воскресенское Ковровского уезда в обычной крестьянской семье. Его юность пришлась на годы Первой мировой, революционных потрясений и гражданской войны. В 1920 году 19-летнего сельского паренька призвали в Красную Армию. Однако на фронт против «черного барона» Врангеля и загнанных в Крым беляков красноармеец Огородников попасть не успел. Война заканчивалась, и служить ему довелось в «колыбели революции» Петрограде.

Вскоре сметливого и грамотного бойца приметило командование, и Валентина Огородникова направили в Петроградскую командную военно-инженерную школу. Там он получил фундаментальную по тем временам подготовку как военный инженер и командир. В 1923 году 22-летний курсант Огородников стал краскомом (так сокращенно называли красного командира) и получил назначение в одну из инженерно-саперных частей.

Боевое крещение

Военные инженеры – специалисты, без которых армия не может обойтись, однако они почти всегда остаются в тени. Когда-то «певец британского империализма», поэт и писатель Редьярд Киплинг, исправляя эту несправедливость, даже написал про военных саперов и фортификаторов стихотворение «Королевские инженеры» («Нас зовут господа инженеры»). С той поправкой, что в Рабоче-Крестьянской Красной Армии инженеры, как, впрочем, и все остальные, были не господа, а товарищи, написанное автором «Маугли» произведение вполне может быть отнесено и к ним.

Сколько километров траншей и заградительных рвов, эскарпов и люнетов, реданов и флешей, линий проволочных заграждений и надолбов, орудийных двориков и капониров, блиндажей и долговременных огневых точек, мостов и дамб, командных пунктов и замаскированных складов боеприпасов построил за полтора десятка лет службы в армии Валентин Огородников, не знал, наверное, и он сам.

Несмотря на огромный практический опыт, у дослужившегося уже до майора военного инженера из ковровской глубинки не хватало глубины теоретической подготовки, и в 1935 году он поступил на командно-инженерный факультет Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева в Москве. Там среди его преподавателей был земляк – бывший ковровский предводитель дворянства, генерал-майор еще царской службы Александр Кириллович Орлов, принявший революцию и назначенный в академию преподавателем в качестве незаменимого военспеца.

Окончив академию имени Куйбышева в 1939 году, подполковник Огородников почти сразу же угодил на передний край советско-финской войны, на которой полегло (а то и просто было поморожено) немало бойцов и командиров РККА. Там в суровые зимние месяцы в промерзших карельских лесах, где порой каждый метр простреливался финскими снайперами и минометным огнем, Валентин Александрович получил свое боевое крещение.

Боевое крещение

Великую Отечественную он встретил уже полковником и почти сразу же был направлен на строительство тыловых оборонительных рубежей. А кого только не было в подчинении у начальника отдела оборонительного строительства инженерного управления Северо-Западного фронта полковника Огородникова, помимо немногочисленных саперных частей, в первые военные месяцы! Бойцы из команд легкораненых, женщины и подростки, старики-колхозники, мобилизованные на трудовой фронт.

Через офицеров НКВД доводилось привлекать к строительству и зэков из лагерей необъятного ГУЛАГа, которых особенно много было на севере. Запасная линия обороны, которую осенью 1941 года было приказано строить Огородникову, проходила аж по линии Вологда – Череповец, и никто тогда не знал, где именно удастся остановить рвущиеся на восток гитлеровские полчища.

Зарекомендовав себя отличным организатором строительства и опытнейшим фортификатором, полковник Огородников был переведен в Главное военно-инженерное управление Красной Армии, где возглавил фортификационный отдел Инженерного комитета. На этом посту он курировал строительство полевых укреплений и снабжение инженерной техникой на всех фронтах Великой Отечественной.

Валентин Александрович не любил засиживаться в штабах, постоянно выезжал в войска, не полагаясь на донесения, часто лично изучал обстановку на переднем крае. И полученные им боевые ордена заслужил сполна. В послевоенные годы полковник Огородников (он всю войну оставался в одном и том же звании) перешел на преподавательскую работу, возглавив кафедру полевой фортификации Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. Опыт военных лет он обобщил в монографии «Некоторые вопросы фортификации в свете опыта Великой Отечественной войны».

Попал под сокращение

В 1952 году наряду с преподаванием В.А. Огородников был привлечен к научной деятельности на базе той же академии, а в 1954-м ему присвоили воинское звание генерал-майора инженерных войск. В 1950-е гг. он зарекомендовал себя как крупный специалист в области организации фортификационного оборудования местности и разработчик новых форм и способов оборудования позиций и районов размещения войск, в том числе при применении оружия массового поражения.

В 1959-м прошедший через две войны, еще полный сил 58-летний генерал-орденоносец попал под хрущевское сокращение армии, оказался в отставке и дальнейшую работу продолжал уже в качестве гражданского специалиста. Итогом многолетней научно-исследовательской деятельности военного инженера стала подготовленная в соавторстве с другим выдающимся фортификатором полковником Анатолием Прокофьевичем Белоконем основополагающая работа советского военно-инженерного искусства «Инженерная подготовка театров ракетно-ядерной войны», которая увидела свет в 1963 году.

Генерал-майор инженерных войск в отставке Валентин Огородников скончался в Москве в 1976 году. В последний путь на алых подушечках перед гробом несли ордена Ленина, Красного Знамени, два ордена Красной Звезды и множество медалей. А на его малой родине сегодня есть улица Огородникова, названная в честь местного уроженца, отдавшего армии почти 40 лет.

Простая фамилия. Фамилия Огородников говорит сама за себя, и предки будущего генерала искони занимались огородничеством, которое было очень развито в тех местах, где он родился. Известно, что огурцы, помидоры, морковь, свеклу и картофель крестьяне села Воскресенское выращивали на продажу в больших количествах, бойко торгуя ими на еженедельных базарах в уездном центре – Коврове.

Верхний снимок: ray-idaho.ru/picture_library/rocket-syas.jpg