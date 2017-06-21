В песенной столице Владимирской области появятся музыкальные лавочки

На электронной площадке госзакупок размещен контракт на благоустройство территории перед зданием ДК «Спутник» в Вязниках стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Всего за месяц подрядчик должен радикально изменить внешний вид площади. Центральное место займет там внушительных размером клумба. Власти не поскупились на покупку многолетних цветов, которые смогут радовать своим видом горожан на протяжении нескольких летних сезонов.

Около цветника поставят художественную композицию из металла – кованую лиру. Вокруг клумбы по центру и по бокам установят лавочки, но совсем не типовые деревянные, а оригинальные и антивандальные. Скамейки будут на металлических ножках – просто так не утащишь. Четыре из них названы музыкальными – их спинки будут украшены нотами и скрипичным ключом, а шесть – литературными, с лирами.

Около лавочек найдется место светильникам. Они тоже не простые: фонари работают на солнечных батареях и называются помпезно – «Шар венчающий». Для горожан сделают пешеходные асфальтированные дорожки. А по краям площади разобьют газоны.

Фото: http://i.blog.fontanka.ru/photos/2017/03/ 800x600_Y4Sa8yb04NO0Lvtq2Mm3.jpg