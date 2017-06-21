14 предприятий региона задолжали своим работникам

В следственном управлении состоялось заседание коллегии, на котором были проанализированы результаты деятельности по рассмотрению сообщений о невыплате заработной платы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отмечен рост сообщений по фактам нарушений трудовых прав граждан в сфере оплаты труда. В текущем году следственными подразделениями уже зарегистрировано более 35 сообщений. За весь 2016-й год их было 65.

По результатам проверок в 2017 году возбуждено 8 уголовных дел данной категории с общим ущербом 13 миллионов рублей, в 2016 – 13 дел с ущербом более 17 миллионов рублей.

По официальным данным Государственной инспекции труда во Владимирской области по состоянию на 15 мая количество организаций и сумма задолженности по заработной плате снизились, при этом общий долг 14 предприятий региона составляет около 23 миллионов рублей.

По фактам нарушений трудового законодательства следователями СК России уже возбуждены уголовные о невыплате заработной платы 91 работнику ООО «ВПО Прогресс» города Владимира, 41 работнику ЗАО «ГОРЕМ-11 Мосэлектротягстрой» города Александров, на завершающей стадии доследственные проверки по ситуации в обществах с ограниченной ответственностью «Строительный региональный застройщик» и «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие».

На стадии доследственной проверки или расследования уголовного дела руководители хозяйствующих субъектов, как правило, проявляют добросовестность и выплачивают долги (в 2017 году в полном объеме выплачена задолженность ООО «Полимер-Покрытие», «Малахит», «БагираМ», в значительном объеме – ООО «Горем-11 МЭТС»). На стадии судебного рассмотрения уголовного дела частично погашен ущерб в ООО «Промэнерго», руководитель выплатил 50 гражданам более 7 миллионов рублей, взяв заемные средства.

Сообщается также, что в случае, когда руководством предприятий добровольно не решается вопрос о возврате гражданам заработанных средств, следствием принимаются меры к аресту личного имущества руководителя.

Фото: http://union-press.ru/news/rossiya/8063