С июля в регионе-33 вступят в силу новые нормативы для «коммуналки»

Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области утвердил новые нормативы потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления.

С 1 июля текущего года их будут применять при расчетах платежей для жителей 64 муниципальных образований области. В их числе города и села Александровского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Меленковского, Судогодского районов.

А для жителей оставшихся 47 муниципальных образований региона новые нормативы вступят в силу через два года. Отсрочка дана в связи с тем, что в населенных пунктах этих образований большинство жителей до сих пор не установили приборы учета, поэтому изменение нормативов может вызвать резкий рост платежей за коммунальные услуги, что в свою очередь, как нетрудно догадаться, приведет к социальной напряженности.

Постепенный же ввод нормативов на территории области больших неприятностей, вроде бы, не сулит.

– С 1 июля изменение нормативов пройдет довольно благополучно – уверила «Призыв» директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова. – Для жителей большинства муниципальных образований платежи из-за новых нормативов не повысятся, у некоторых утверждены и более низкие нормативы.

В частности, в Меленках вырастет норматив на холодное водоснабжение и водоотведение для тех, кто использует электрические и газоводонагреватели (колонки) – с 6,1 до 7, 46 кубометра на человека. В Юрьев-Польском норматив на холодную воду увеличится с 4,28 до 5,1 кубометра, а на водоотведение – сократится с 8,2 до 7,46 кубометра.

Похоже, сегодня уже стабилизировалась и острая в начале года ситуация с введение нормативов на общедомовые нужды. По данным региональной жилинспекции, жалоб от жителей на начисление платежей за общедомовые нужды практически не поступает. Управляющие организации услышали и жителей, и власти, снизив платежи.

– Мы написали множество писем и управляющей компании, и в администрации. В январе нам считали за электроэнергию по тарифу 5,58 рубля, в феврале – 3,51 рубля, а в мае – уже 2,46 рубля, – рассказал «Призыву» житель дома по улице Чайковского во Владимире Сергей Захаров.

Ну, а для тех, кому еще только предстоит преодолеть путь минимизации затрат на услуги ЖКХ, на заметку даем номер «горячей линии» департамента цен и тарифов. По всем вопросам о тарифах, нормативах и расчетах по услугам ЖКХ обращайтесь по телефонам 52-98-84 и 52-98-83.

Фото: https://www.anekdot.ru/i/caricatures/ normal/13/8/19/vodoschetchik.gif