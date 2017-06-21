С июля во Владимире начнут выдавать электронные больничные

Пилотный проект по внедрению электронных больничных был запущен в 2014 году, поначалу он тестировался в шести регионах страны. Однако, как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на недавнем совещании со своими заместителями, уже со следующего месяца практика выдачи электронных больничных станет распространяться по всей стране. По электронным больничным листкам будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Как рассказала «Призыву» директор Медицинского информационно-аналитического центра Мария Дегтярёва, первым медицинским учреждением региона, опробовавшим пилотный проект, стала Городская поликлиника №2.

– В плане информатизации это лечебное учреждение в передовиках. Здесь внедрена электронно-медицинская карта, электронная очередь, новая форма оформления листков нетрудоспособности также не вызвала трудностей. Пациенты поликлиники уже смогли получить электронные больничные, – рассказала Мария Дегтярёва

Далее эстафету примут Городская больница №5, ОКБ и ОДКБ.

Переход на электронные больничные будет носить поэтапный характер: до 1 сентября текущего года нововведении коснётся еще 32 лечебных учреждения, а к ноябрю подключатся все остальные.

Правда есть одна сложность. Она касается приобретения электронно-цифровых подписей врачей (ЭЦП). Это так называемая usb-флешка, предназначенная для защиты электронного документа.

Ориентировочная ее стоимость – тысяча рублей, и у каждого выписывающего больничный лист врача она должна быть своя. Менять ее следует один раз в год. Только вот за чей счет она будет приобретаться, вопрос пока открытый.

Вместе с тем больше, как пишет «Российская газета», половины врачей (56%) поддерживают внедрение электронных больничных. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательской компанией MAR CONSULT в 55 регионах России.

«Эта система очевидно удобнее, чем система, когда оформляется бумажный документ. Она гораздо быстрее, не нужно стоять в очереди в поликлиниках, чтобы получить все подписи врачей и печати, которые обычно ставятся, врачам меньше бумаг надо заполнять. При этом если ошибки возникают – а они, конечно, возникают, – их проще исправить, – считает глава правительства Дмитрий Медведев».

Также электронный документ невозможно подделать или потерять. Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования.

Бумажный носитель при этом никто не отменяет, он будет оформляться пациентам еще в течение нескольких лет, пока граждане окончательно не привыкнут к новому формату.