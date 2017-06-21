В Судогодском районе водитель «Шкоды» сломал забор и скрылся

Вчера в одиннадцатом часу вечера на дороге Владимир-Тума-Шипилово-Сойма 43-летний водитель «Шкода-Октавия» не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет. Там машина врезалась в забор. После чего водитель с места ДТП скрылся.

Не исключено, что он боялся понести ответственность за езду в нетрезвом виде. В салоне автомобиля остались двое мужчин-пассажиров. Оба с травмами, в том числе и переломами, госпитализированы. До последнего часа о нахождении водителя в ГИБДД не было информации.

По данным главного управления МЧС Владимирской области, еще один съезд в кювет случился сегодня утром в Петушинском районе, на федеральной трассе. На скорости за пределы проезжей части вылетела «Лада-Приора». По информации МЧС, в этом ДТП есть пострадавшие.