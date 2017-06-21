Владимирские бани «парят» бюджет

Целых 629 рублей прибыли перечислили в прошлом году владимирские муниципальные бани в бюджет города. Столь «весомое» пополнение городского бюджета (для сведения: его планируемая доходная часть составляет 3,3 млрд. рублей) заставила депутатов горсовета вновь подумать, кому же стоит мылить шею за бюджетный счёт?

Вопрос возник после того, как на совместном заседании градостроительного комитета и комитета по экономической политике был заслушан отчёт об итогах деятельности в прошлом году владимирского МУПа «Оздоровительный центр». Под его вывеской объединены три бани: две в микрорайонах – Юрьевец и Оргтруд и одна в Красносельском проезде во Владимире (не путать с трехэтажными «Красносельскими банями»!).

Тариф на помывку здесь определён постановление главы города и установлен на очень демократичном уровне: 160 рублей для общих отделений и 150 руб. для душевой. Очевидно, что принятие водных процедур за такие деньги – чистая благотворительность. В тех же частных «Красносельских банях» за три часа помывки возьмут от 400 до 700 рублей (в зависимости от времени и дня посещения). Действительно, чудес не бывает: как выяснилось на заседании, тариф, действующий в МУПе, составляет только 53 процента от экономически обоснованной цены (300 рублей). Остальное доплачивает бюджет. Субсидия по итогам прошлого года составила 2 млн. 850 тыс рублей.

В муниципальные бани пришло более 22 тысяч человек. Совершенно бесплатно (по талонам) помылись 376 горожан. Речь идёт о тех, кто проживает в домах без удобств и имеет низкий уровень доходов.

Столь же скромно выглядит и рентабельность банного учреждения: за год она снизилась с 2,2% до 0,1%. Средняя зарплата его работников – немногим более 13 тыс. рублей.

Показатели деятельности, мягко говоря, не шикующего муниципального предприятия вызвала у депутатов вопросы.

Борис Оверчук вспомнил, как депутаты выезжали в баню в Юрьевце, вокруг которой регулярно волнами расходятся слухи о её закрытии. Вот и в очередной раз началась суета с вениками и шайками. Депутат попросил присутствующего на заседании директора учреждения Петра Борисова развеять слухи и сомнения, рассказать, что же будет с юрьевецкой баней?

– После того, как депутаты выехали в Юрьевец, там сделали ремонт, что-то подшаманили, и всё бросили. Люди уверены, что всё делается для того, чтобы передать баню в частные руки. Что будут заядлые парильщики делать? (а парилка в Юрьевце считается одной из лучших в городе – авт.) Прошло время, депутаты сменились, но что будет с баней? Плесень есть? Помывочное отделение есть вопросы? Вы, действительно, хотите её ликвидировать? Когда есть слухи, то они потом правдой становятся, – рассуждал он.

Представители учреждения и мэрии с такой постановкой вопроса не согласились. Они напомнили, что, несмотря на то, что баня в Юрьевце никогда, с момента открытия в 1958 году, не видела капитального ремонта, её пытаются поддерживать в надлежащем состоянии. В прошлом году потратили аж 21 тыс. рублей на ремонт (справедливости ради, замечу, что и в остальных двух банях израсходовали примерно те же суммы на обновление).

Глава города Ольга Деева предложила Борису Кирилловичу прийти в баню с фотоаппаратом, чтобы разговор был «не голословным, а по существу». Её интересовал факт низкой доходности бань и вероятность возникновения форс-мажорной ситуации: при таком скромном финансировании бани-то и завалиться могут!

Депутаты предложили рассмотреть возможности выдачи помывочных талонов в большем объеме в частные бани города, где условия для банных процедур много комфортнее, чем в муниципальных парилках.

Представители мэрии, по сути, еще раз заверили депутатов в том, что несмотря на низкий бюджет вопрос о закрытии этих бань не стоит. И на «коммерческие рельсы» их деятельность переводить никто не собирается. Во-первых, потому что у муниципалитета есть обязанность мыть граждан, которые не могут принять ни душ, ни ванную в домашних условиях (а их, к примеру, достаточно много в Юрьевце). А, во-вторых сами предприниматели не рвутся брать эти баньки в аренду. Дважды один из самых известных в городе специалистов по баням выезжал в Юрьевец и дважды не соглашался брать на себя эту помывочную обузу. Вполне возможно, после того, как Юрьевец разрастётся, коммерческий интерес к старой бане повысится. А пока социальный пар во владимирских банях остаётся лёгким, доступным и, как обещают депутаты, под их контролем.

фото: Irmagbi.ru