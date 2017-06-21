Два игрока «Торпедо» пополнят ряды российской армии

Владимирские футболисты вернулись из своего отпуска и начали подготовку к новому футбольному сезону

82 0
82 0

Как сообщает официальный сайт команды «Торпедо»,  в ближайшее время коллектив будет тренироваться во Владимире.  Тренерский штаб наметил ряд товарищеских встреч – с «Торпедо» (Москва), ФК «Рязань», «Олимпийцем» (Нижний Новгород). О времени этих матчей будет объявлено дополнительно.

Что касается состава команды, то он претерпел ряд изменений.  Клуб покинули Вячеслав Граб (вернулся в ФК «Тюмень»), Дмитрий Зинович (перешёл в ФК «Муром»), Андрей Маматюк.

Братья Максим и Никита Сас отправятся на службу в армию.

Фото: https://pp.userapi.com/c639828/v639828601/2fcbb/XTXIk0IvZT4.jpg

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы