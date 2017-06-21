Два игрока «Торпедо» пополнят ряды российской армии

Как сообщает официальный сайт команды «Торпедо», в ближайшее время коллектив будет тренироваться во Владимире. Тренерский штаб наметил ряд товарищеских встреч – с «Торпедо» (Москва), ФК «Рязань», «Олимпийцем» (Нижний Новгород). О времени этих матчей будет объявлено дополнительно.

Что касается состава команды, то он претерпел ряд изменений. Клуб покинули Вячеслав Граб (вернулся в ФК «Тюмень»), Дмитрий Зинович (перешёл в ФК «Муром»), Андрей Маматюк.

Братья Максим и Никита Сас отправятся на службу в армию.

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