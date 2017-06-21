Импульс на ослабление рубля получает продолжение

В ближайшее время ожидаем консолидацию рубля вблизи текущих уровней, а на горизонте второго полугодия для пары доллар/рубль актуальным может быть диапазон 58-62 руб/долл.

Российский рубль в последние дни смотрится хуже других валют EM

За минувшую неделю рубль ослаб на 1,3% по отношению к доллару. Слабость рубля связана с продолжением снижения нефтяных котировок, негативным новостным фоном в связи с возможным усилением санкционного давления в отношении РФ и коррекцией на рынке ОФЗ в конце прошлой и начале этой недели. В целом группа валют emerging markets находится под некоторым давлением после публикации на прошлой неделе итогов заседания Федрезерва, но российский рубль в лидерах снижения.

Негативные настроения на нефтяном рынке сохраняются

Цены на нефть продолжают свое снижение и сегодня опускаются уже ниже отметки 46 долл/барр. На наш взгляд, текущая фаза снижения нефтяных котировок является причиной конъюнктурных технических изменений, нежели фундаментальных факторов. На горизонте ближайшего месяца мы рассчитываем на восстановление нефтяных цен выше отметки 50 долл/барр., но на текущий момент сигналов к тому, что фаза снижения нефтяных котировок завершена пока нет. Напомним, что завтра будет опубликована еженедельная порция данных по запасам и добыче нефти от Минэнерго США, которые могут способствовать росту волатильности на нефтяном рынке.

Негативный новостной фон для рубля связан с возможным усилением санкционного давления со стороны США

Новости середины прошлой недели о возможном расширении санкций США в отношении РФ также могли оказать некоторое влияние на курс рубля и динамику долгового рынка РФ. Сенат США на прошлой неделе оформил поправки в законопроект, который выводит вопрос снятия санкций из ведения Президента, расширяет список лиц под санкциями, уменьшает допустимый срок финансирования энергетических и финансовых компаний до 30 и 14 дней соответственно. Несколько сглаживает ситуацию тот факт, что Палата Представителей Конгресса США отложила голосование по ужесточению санкций против РФ, отправив проект на экспертизу в комитет по иностранным делам. Но новостной фон остается умеренно негативным отчасти из-за сирийской темы (прекращение действия меморандума РФ с США по полетам над Сирией).

Итоги заседания Банка России – повод для коррекции на рынке ОФЗ

Ключевым событием пятницы прошлой недели стало объявление итогов заседания Банка России. Понижение ставки на 25 б.п. во многом уже было заложено в цены (основная группа участников рынка рассматривала два варианта – понижение ставки на 25 либо 50 б.п.), соответственно, никакого давления на рубль оказано не было, скорее даже напротив, российская валюта продемонстрировала локальное укрепление. Ближе же к концу торгов на Московской бирже на долговом рынке наблюдалась заметная распродажа в ОФЗ. Мы связываем это, в т.ч. с заявлением Э.Набиуллиной о том, что ожидания ЦБ РФ по масштабу снижения ставки до конца 2017 г. не изменились по сравнению с апрельским заседанием совета директоров. Это может означать, что потенциал смягчения ДКП в этом году не столь значителен, как можно было предположить первоначально, основываясь на тональности пресс-релиза. Выход инвесторов из ОФЗ способствовал возвращению пары доллар/рубль в район 57,70-57,80 руб/долл.

Отдельное внимание в пятницу мы уделяли пресс-конференции главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной и ее заявлениям относительно возможности покупок иностранной валюты для пополнения резервов. Глава ЦБ заявила, что «на этот год считает возможность начала таких покупок как низковероятную». Мы интерпретируем эти заявления как еще одно подтверждение, что ЦБ не считает нужным оказывать искусственное влияние на курс рубля.

В совокупности эти факторы способствовали движению пары доллар/рубль выше отметки 59 руб/долл. В ближайшие дни ожидаем увидеть некоторую консолидацию вблизи текущих значений (диапазон 58-60 руб/долл.).

Фактором поддержки рубля в ближайшие недели может выступать близость дивидендного сезона

Среднесрочно мы по-прежнему считаем, что рубль заметно переукреплен по отношению к нефтяным котировкам, и на горизонте 3 кв. по мере сезонного ухудшения сальдо текущего счета переоценка в рубле будет постепенно нивелироваться. Однако сдерживать ослабление рубля и оказывать локальную поддержку национальной валюте сейчас может приближение дивидендного сезона для российских компаний. По нашим оценкам, с конца июня по начало августа крупнейшие российские экспортеры выплатят около 750 млрд руб. дивидендов. Поэтому локальные коррекции в рубле могут использоваться экспортерами для конвертации части валютной выручки по приемлемому для себя курсу. В ближайшую неделю сдерживать рубль от чрезмерного ослабления может и налоговый период. Пик налоговых выплат приходится на 26-28 июня (НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль), по нашим оценкам, их объем составит порядка 940-950 млрд руб. Однако относительно комфортный текущий уровень ликвидности в системе может несколько ограничить эффект влияния фактора налогов на курс рубля.

На горизонте третьего квартала ожидаем продолжения плавного ослабления российской валюты

Если в 1 кв. 2017 г. значительную поддержку рублю оказывал приток в страну валюты, выраженный сильными показателями сальдо счета текущих операций, то во 2-3 кв. динамика текущего счета традиционно постепенно ухудшается (мы прогнозируем околонулевое сальдо в ближайшие месяцы). По нашей оценке, российский рубль, несмотря на снижение последних дней, остается перекупленным относительно нефтяных котировок на величину около 10%, и эта переоцененность рубля на горизонте ближайших месяцев будет постепенно нивелироваться (возможно не только за счет ослабления рубля, но и за счет роста нефтяных котировок). Мы ожидаем, что большую часть времени вторую половину года пара доллар/рубль проведет в диапазоне 58-62 руб/долл.

Информация предоставлена аналитической службой ПАО “Промсвязьбанк”.

Фото: http://rusinform.ru/uploads/posts/2013-10/1381835425_75673.jpg