Во Владимирской области «заколосились» подосиновики

На прошлой неделе «Призыв» сообщил о том, что в Ковровском районе начался грибной сезон – в лесах появились маслята и подберезовики (в нашем крае последние еще называют челышами, хотя в иных губерниях челышами называли и подберезовики и подосиновики вместе).

Теперь счастливчики порой приносят домой такие грибы целыми ведрами и в западной части соседнего Вязниковского района. А вот в Ковровской округе уже пошли и подосиновики! Для начала третьей декады июня, особенно по нынешним временам, когда лето откровенно запоздало и по-настоящему теплых дней еще было немного, это гриб достаточно редкий.

В старину июньские подосиновики первого слоя в наших местах крестьяне метко называли «колосовиками», так как эти грибы обычно вырастали по краям полей во время колошения крестьянами озимых (первых колосьев нового урожая) и первого сенокоса, причем происходило это в самом конце июня.

Именно такие подосиновики – «колосовики», причем ранние, и попадаются сейчас в ковровских лесах. По-научному это грибы именуются как подосиновики желто-бурые. Растут они в восточной части Ковровского района, как правило, вдоль смешанных елово-березовых обсадок полей, в том числе и на краю лугов недалеко от деревьев, где почва достаточно хорошо прогревается, а влаги нынче при обилии осадков там более чем достаточно.

Вопреки распространенному мифу, осин вокруг вполне может и не быть, тем более что сегодня существует версия о том, что название «подосиновик» происходит не вследствие роста этого гриба под осинами, а так как его красная или оранжевая шляпка по цвету напоминает осиновый осенний багряный лист и как бы маскируется «под осину». Отсюда и народное наименование.

В отличие от челышей и маслят, часть которых нынче уже тронута червями, первые подосиновики пока идеально чистые. И даже в пасмурный день, высмотрев в ярко-зеленой сочной июньской траве яркую оранжевую шляпку крепыша-подосиновика, покажется, будто выглянуло солнышко, и настроение обязательно повышается!