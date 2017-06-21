Суздаль попал в тройку самых «вкусных» городов России

В России назвали города с самой вкусной для туристов едой. Как сообщает Федеральное агентство новостей, этот рейтинг возглавил Владивосток, который встречает гостей свежими морепродуктами и азиатской кухней.
“Серебро” ушло в Суздаль – на родину знаменитой суздальской медовухи. Третье место досталось Костроме, где изготавливают традиционные российские сыры.
Также в пятерку “вкусных” городов вошли Псков и Калининград. Далее следуют Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Адлер и Геленджик.
Таким образом, провинциальные города уверенно опередили в рейтинге самой вкусной кухни обе российские столицы. Москва и Санкт-Петербург в топ не попали.
Фото: http://www.vmir.su/56994-prazdnik-ogurca.html
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