Владимирские застройщики поделятся землёй с многодетками

Мэрия Владимира переводит под индивидуальное жилищное строительство участки в микрорайонах Юрьевец и Полянка, чтобы обеспечить всех очередников из числа многодетных семей землёй. Об этом сегодня сообщил на совместном заседании двух профильных комитетов горсовета – градостроительного и экономического – глава администрации областного центра Андрей Шохин. Он подвёл итоги первой «пятилетки» после выхода закона о предоставлении земли многодетным родителям.

По информации мэрии, первые участки многодетные семьи получили в 2012 году. С декабря 2011 года было подано 654 заявления от потенциальных землевладельцев, из них 618 семей были поставлены на учет. За пять лет земельными участками обеспечены 506 многодеток. Оставшиеся 112 семей, как обещает мэрия, будут со своей землей в ближайшее время.

Учитывая, что тропа многодетных и безземельных в мэрию не зарастает, и в год их обращается порядка 100-120 человек, муниципалитет изучил карту городских земель, изыскав участки, которые будут предоставлены «ходокам».

– Мы меняем проект планировки микрорайона Полянка, где хорошая обеспеченность инфраструктурой, только дорогу надо «пробить», – рассказывал сити-менеджер депутатам, – с малоэтажного строительства переводим земли под ИЖС. В Юрьевце ещё одно место нашли, где было запланировано блочное среднеэтажное строительство. Там тоже переделываем назначение земельных участков. Мы сейчас идём в территории, которые обеспечены водой, газом, коммуникациями, где можно легко подключиться. И останется только сделать дорожное покрытие.

Если за землей для многодеток город не постоит, то с дорогами в края счастливых родителей острая проблема уже сейчас. Леонид Фоменко, председатель бюджетного комитета горсовета, рассказал, что в этом году на проведение инфраструктуры выделяется 25,7 млн рублей (на 1,7 млн рублей больше, чем в прошлом году).

Чтобы понять, какие объемы дорожных работ можно провести на эту сумму, он привёл такой пример: 350 метров дороги в асфальте в Полянке обойдутся в 20 млн рублей. Сумма значительная из-за сложностей рельефа (овраги, кочки, кусты). Помимо этого в Полянке, где многодетные семьи ждут с нетерпением появления хоть какой-то дороги, будут отсыпаны в щебеночном исполнении 800 метров дороги. Кстати, за пять лет «земельной пятилетки» потрачено 246 млн 103 тыс. рублей на инфраструктурные проекты в микрорайонах для многодеток.

А вот добавят ли новые дороги количество новосёлов среди многодетных семей, большой вопрос. По данным администрации города, за разрешением на строительство обратилось 148 человек, у 90 семей дома построены. Таким образом, только каждая четвертая многодетная владимирская семья намерена осесть на бесплатно предоставленной земле. Многие многодетки либо продают участки, либо отодвигают этот проект на далёкое будущее.

Глава города Ольга Дееева предложила каждому депутату взять на контроль многодеток-землевладельцев в своём округе и быть в курсе их дел со строительством как домов, так и инфраструктуры. Депутаты поддержали предложение.

По данным управления социальной защиты населения, во Владимире 1995 многодетных семей. Несомненно, не все из них могут рассчитывать на получение земельного участка, речь идёт только о нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Однако прогнозируя стабильный спрос на землю, мэрия намерена в ближайшее время нарезать только в Лунево еще 800 участков. По сути, вокруг областного центра создается еще один город. Вот только проехать по его улицам пока могут единицы – как правило, это владельцы спецтехники.

Строительство дорог, равно как и садиков, а также школ, как и прежде, припаздывает. Относительно благополучная ситуация в Юрьевце, где есть школа №42 и застройщик «Монострой», по словам главы администрации, в этом году введет в строй еще один садик.

В Лунёво предусмотрен и детсад, и начальная школа, и поликлиника. Но, как заметил сити-менеджер, в «приоритетнейших» – школа в Коммунаре, а также школа и детсад в Сновицах-Веризино.

На вопрос депутата Бориса Оверчука: сколько надо денег на решение всех проблем многодетных семей, точной цифры никто из представителей мэрии не озвучил. Совершенно очевидно, что речь даже не о сотнях миллионов рублей.

Фото с заседания комитета – пресс-службы администрации г. Владимира

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