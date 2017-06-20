Угонщик нашёл ключи от «Audi» под ковриком автомобиля

Уголовное дело возбудили в отношении ранее не судимого 19-летнего жителя Ивановской области.
Как сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального УМВД, на минувшей неделе в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Юрьев-Польского об угоне принадлежащего ему автомобиля «Audi -80».
Оперативный дежурный передал ориентировку наряду ДПС. Спустя некоторое время угнанный автомобиль был обнаружен недалеко от города в кювете. Подозреваемый в угоне находился на месте совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза.
Выяснилось, что угнать автомобиль, который был припаркован возле дома потерпевшего, злоумышленнику не стоило труда. Двери транспортного средства заперты не были, а ключ от зажигания лежал под ковриком.
При этом сначала молодой человек хотел угнать «Газель», но не смог завести ее. Добычей злоумышленника стали оставленные в машине документы.
Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.
Фото: http://novosti-murmanska.ru/
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