Угонщик нашёл ключи от «Audi» под ковриком автомобиля

Уголовное дело возбудили в отношении ранее не судимого 19-летнего жителя Ивановской области.

Как сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального УМВД, на минувшей неделе в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителя Юрьев-Польского об угоне принадлежащего ему автомобиля «Audi -80».

Оперативный дежурный передал ориентировку наряду ДПС. Спустя некоторое время угнанный автомобиль был обнаружен недалеко от города в кювете. Подозреваемый в угоне находился на месте совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза.

Выяснилось, что угнать автомобиль, который был припаркован возле дома потерпевшего, злоумышленнику не стоило труда. Двери транспортного средства заперты не были, а ключ от зажигания лежал под ковриком.

При этом сначала молодой человек хотел угнать «Газель», но не смог завести ее. Добычей злоумышленника стали оставленные в машине документы.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.

Фото: http://novosti-murmanska.ru/