ОП АО «ВКС» «Владимиргортеплосеть» информирует, что в связи с увеличением объемов ремонтных работ на тепловых сетях изменяются сроки возобновления горячего водоснабжения следующих объектов:

Ул. Красноармейская 38,40,46, 49;

пр-т Строителей 21,23,25,27 ;

ул.Чайковского 23, 25, 30, 34, 36б, 38, 38б, 38г, 38д, 40, 40б, 46а, 48, 50а;

ул. Балакирева 21, 22, 24, 25, 25а, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 39, 41, 41а, 43д, 57а;

ул. Лакина 167, 167а, 171, 171а, 171б, 173, 173а, 177, 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 191б, 193, 195;

ул. Сурикова 11/32, 12\26, 14, 15,17, 16,16а, 16б, 18, 19, 20, 22, 24, 25/23, 26;

ул. Стасова 23, 31, 36а, 40, 40а;

ул. Алябьева 3а, 13а,14\13,15,16,17,17а,18,19,19а,20,21,23,23а,25;

ул. Даргомыжского18,20,5;

ул. Бобкова 1,1а,3,3а,8;

ул. Н.Ямская 12\22, 26, 34а.

Поэтапное включение врезок начнется с 21 июня и будет закончено до 24 00 27 июня 2017 года.

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.