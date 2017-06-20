Майские праздники увеличатся за счет новогодних выходных

Министерство труда и социальной защиты вынесло на обсуждение график переноса выходных дней в 2018 году. В частности, Минтруд предлагает увеличить количество дней отдыха в мае и марте за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы.

Предлагается выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая, уточняется в документе. Кроме того, отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря авторы проекта хотят перенести на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, планируется, что в следующем году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Помимо новогодних “каникул” Минтруд предложил в еще несколько «длинных выходных»: на День защитника Отечества (23–25 февраля) и 8 Марта (8–11 марта). Выходные, приуроченные ко Дню весны и труда, начнутся 29 апреля и окончатся 2 мая, праздничным днем будет 9 мая. День России через год будем праздновать три дня – с 10 по 12 июня, а День народного единства – с 3 по 5 ноября.

Фото: http://zt116.ru/2017/04/shashlyk-tsenoyu-v-4-tysyachi-