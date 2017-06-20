Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ВЕКТОР А» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку рекламно-информационного материала (плакаты) для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно отклонила заявку Общества, так как в заявке общества присутствовало согласие на поставку товара.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки не допущено, в заявке Общества несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 2 показатели товара не соответствуют (количество).

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «ВЕКТРОР А» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.