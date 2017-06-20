Детский лагерь под Камешково теперь доступен в любую погоду

Первым объектом дорожного ремонта-2017 в Камешковском районе стал путь к детскому загородному оздоровительному лагерю «Дружба». Расположенная недалеко от знаменитых фестивалями бардовской песни Кижановских ключей, на берегу реки Клязьмы, «Дружба» до недавнего времени имела только один относительный недостаток. Для того чтобы попасть туда с шоссе Камешково-Патакино требовалось преодолеть почти километр местами разбитой грунтовки. Особенно непросто это было сделать в распутицу.

И вот теперь прямо к воротам лагеря проложена ровная дорога со щебеночным покрытием, проехать по которой можно без проблем, причем на любом участке там могут свободно разъехаться две встречных машины. Дорожники из «Камешковского ДРСУ», выигравшие торги, устроили обновленный подъезд к «Дружбе» еще до начала первой лагерной смены.

Всего в нынешнем году в Камешковском районе планируется отремонтировать 8,8 км автомобильных дорог, плюс еще 6,9 км таких же дорог будет отремонтировано в районном центре – всего на общую сумму в 22,5 млн рублей.

В районе также будет продолжено строительство новых дорог туда, где раньше их вообще не было. Например, в 2016 году построили автомобильную дорогу с твердым покрытием от деревни Высоково до деревни Ивашково протяженностью 0,639 км. А сейчас открыто финансирование на проектирование строительства автомобильной дороги в деревню Круглово протяженностью около 1 км для включения ее строительства в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий». Эта дорога будет построена в 2018 году.