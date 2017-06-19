Дмитрий Мизинцев удивил Китай вязниковской керамикой

Мастер-керамист из Вязников Дмитрий Мизинцев стал единственным жителем области, который представил свои работы на VI интернациональном симпозиуме по керамике в г.Чанчун (Китай). О том, как обжигают горшки в Поднебесной и почему заставляют крутить гончарный круг керамистов со всего мира, он рассказал «Призыву».

Он признаётся, что попал на симпозиум во многом случайно. Знакомые посоветовали отправить заявку в оргкомитет конкурса. Он оперативно прислушался к совету и также быстро получил ответ с приглашением приехать на очередную смену.

Вместе с ним «китайские университеты» прошли 6 человек. Организаторы пригласили по одному мастеру от США и Китая и четверых россиян. Компанию Дмитрию составили соотечественники из Санкт-Петербурга, Челябинска и Благовещенска.

Наш собеседник, несмотря на то, что предложение поступило неожиданно, успел собраться основательно. К стойке таможенного терминала столичного аэропорта он пришёл с десятью кило белого порошка в пакетах разной фасовки. «Меня досматривали четыре раза, и с собаками тоже. Потом были звонки экспертам по химии. В итоге – пропустили. Представляете, сколько у меня сразу было впечатлений, учитывая, что это моя первая вообще поездка за границу?!» – рассказал он.

Со своим «самоваром» Дмитрий поехал неслучайно, и в итоге это ему здорово помогло. В страну создателей фарфора он вёз своё ноу-хау. Дело в том, что работы из керамики он выполняет сложным многолитьевым методом. Он предполагает использование в большом объеме ручного труда. Кроме того, у Дмитрия есть и наработки в создании материалов для отделки. К примеру, он готовит по особому рецепту глазурь.

Мастерство и находчивость в конечном итоге и помогли ему одолеть «китайскую керамическую грамоту». Одна работу – оригинальную керамическую вазу – он вёз в подарок организаторам симпозиума. Это было одно из условий участия в нём. А вот еще одно обязательное требование для него стало полной неожиданностью. Из-за трудностей перевода он не смог заранее выполнить эскизы работ, которые ему предстояло сделать в Китае. Это был творческий «нежданчик».

– Я думал, что мне придётся только повторить в Чанчуне привезённую работу, показать уровень мастерства. А оказалось, что от меня ждут 2 эскиза новых работ. Более того, их предстояло согласовать с организаторами. До двух часов ночи по местному времени я искал идею. В состоянии стресса действовал на удивление оперативно. Да и, видимо, помогли годы студенчества, когда за ночь мы могли сделать самые масштабные проекты. И к утру два эскиза были готовы. Огромное спасибо Альберту Мерфи из детройтского института искусств, с которым мы сдружились, за помощь в согласовании проекта. Буквально за 10 минут конкурсная комиссия всё утвердила. Альберт поддержал мою идею и поручился за меня. Он, кстати, уже три раза участвовал в этом симпозиуме, – рассказал Дмитрий.

После согласования проектов керамисты принялись за их воплощение. Большую часть времени творцы проводили в мастерской. Бывало, что и засиживались допоздна. Выбирались на прогулки и экскурсии в те дни, когда возможно было сделать технический перерыв в работе.

Чанчун – столица китайского автопрома, здесь находятся конвейеры крупнейших китайских автомобилестроителей. Но керамисты знакомились не с их произведениями. Они гуляли по городу, ездили на экскурсии, брали мастер-классы от признанных китайских мастеров.

Зачем китайцам все эти «художества» со всего мира? У Дмитрия есть ответ на этот вопрос:

– Насколько я понял, им важен был даже не результат, а сам процесс, важно само творчество, – говорит он. – Ведь наши работы пройдут финишный обжиг без нас. У них большая печь, и её включат только после полного заполнения. После нас на 2 недели прибыли участники симпозиума из Украины. Их сменят новые участники и так в течение полгода. Меня восхитил сам подход китайцев к искусству и творчеству. Китай впитывает в себя все самое лучшее от западной цивилизации, и стремится наверстать своё отставание во многих сферах. Их мастера работают в классическом стиле, и для обогащения своей культуры они приглашают представителей других культур из различных стран. Их визит и пребывание оплачивает государство. Это значимые меры поддержки творческих людей. Более того, выкупаются и сами работы, сделанные во время симпозиума.

Два арт-объекта Дмитрия Мизинцева остались в Китае. Возможно, он увидит их, если снова пройдёт конкурсный отбор. Он рассматривает такую вероятность. А вот его ваза, сделанная в мастерской в Вязниках и подаренная организаторам симпозиума, уже заняла место в Галерее керамики Чанчунь.